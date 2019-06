"Questa maledetta ladra...": Salvini invoca la sterilizzazione per una donna rom

Per Matteo Salvini il modo migliore per punire la donna soprannominata "Madame furto" è renderla sterile. "Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto", ha scritto il vicepremier della Lega riferendosi alla notizia di una donna bosniaca di 33 anni sorpresa ieri alla stazione metro Flaminio di Roma mentre con tre complici borseggiava una turista 86enne, disabile in carrozzella.

Qui sotto il post di Salvini, che definisce la donna "maledetta ladra" e invoca la sterilizzazione.

Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto.https://t.co/blztHXPr14 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 giugno 2019





La donna, soprannominata "Madame furto" per i suoi precedenti, il 30 maggio scorso era stata accompagnata dai carabinieri nel carcere di Rebibbia, per scontare una pena definitiva di 25 anni di reclusione. Aveva poi ottenuto il differimento della pena perché incinta (in sostanza, avrebbe scontato la condanna solo dopo il parto). Riacquisita la libertà, la donna incinta per l'undicesima volta è stata nuovamente arrestata ieri dai carabinieri dopo aver derubato una turista disabile in sedia a rotelle, di 86 anni, grazie all'aiuto di tre complici di 36, 22 e 14 anni, che sono state poi arrestate insieme a lei. L'episodio si è verificato nell'ascensore della fermata metro Flaminio: la vittima, originaria del Perù, aveva preso l'ascensore non potendo utilizzare le scale.

Il furto è avvenuto all'interno dell'ascensore, dove "Madame furto" e le tre complici le hanno sottratto il borsello con i soldi, prima di essere bloccate dai carabinieri in borghese, e portate in carcere. La donna e le altre due maggiorenni sono state sottoposte al rito direttissimo, nel corso del quale il giudice ha convalidato l’arresto e ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Rebibbia femminile. Per la 14enne invece si sono aperte le porte del Centro Prima Accoglienza, di via Virginia Agnelli.

Il post di Salvini su Facebook ha aizzato i suoi follower, scatenando una marea di commenti carichi di odio e di insulti razzisti. Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio, si è scagliato contro il post del ministro dell'Interno, sostenendo che la pratica invocata dal vicepremier fa parte di un "tragico passato": "Quindi il nostro Ministro dell'Interno propone la sterilizzazione della donna e la sottrazione di tutti i suoi figli. Pratiche già utilizzate decenni fa in altri Paesi e che sembravano relegate definitivamente al tragico passato".

"Madame furto": borseggiata invalida in carrozzella: le immagini