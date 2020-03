Anziano morto era positivo al coronavirus. Polemica sui funerali, cittadini si auto-isolano

Un uomo di 75 anni morto lo scorso 27 febbraio a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è risultato positivo al COVID-19. L’anziano, sottolinea il governatore Michele Emiliano su facebook, aveva già "importanti patologie di base" ed è ancora da provare il nesso tra il decesso e l’infezione da coronavirus. Il tampone è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità per le contronalisi. "Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia - spiega Emiliano -, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti".

Ma a fare notizia non è solo la positività del paziente al COVID-19, quanto piuttosto il fatto che i funerali dell’uomo siano stati autorizzati nonostante non si conoscessero ancora i risultati del tampone (arrivati poco dopo le esequie). A San Marco in Lamis e nei comuni limitrofi la situazione è surreale, scrive FoggiaToday, con centinaia di cittadini che si sono autoisolati spontaneamente. Il timore è che il 75enne possa aver contagiato anche altre persone. Ai funerali avrebbero infatti preso parte centinaia di amici, conoscenti e parenti dell’uomo deceduto. E tante le persone presenti anche alla camera ardente. Nel momento in cui scriviamo si attende ancora l’esito dei tamponi effettuati sui parenti della vittima.

Emiliano: "Errore catastrofico"

Chi ha sbagliato? Emiliano non ha dubbi: "Il sistema aveva perfettamente funzionato nel sottoporre ad autopsia una persona deceduta, era stato effettuato anche il tampone", ma "per una serie di assurdità" e "in maniera assolutamente incredibile il cadavere è stato rilasciato per i funerali prima di avere l’esito del tampone. Ora è chiaro - ha detto il governatore in conferenza stampa - che di fronte ad un catastrofico errore del medico legale di questo tipo non c’è rimedio. Se tutti hanno fatto il loro dovere: il sindaco, il direttore generale della Asl, l’ufficio di prevenzione. Abbiamo addirittura fatto l’autopsia amministrativa che è per così dire una cosa in più, abbiamo fatto il tampone, e poi per un motivo inspiegabile il permesso per fare i funerali è stato dato in via anticipata. Questo ha determinato una serie di possibili contagi".

Il presidente della regione Puglia ha già allertato il governo riferendo di quanto accaduto "al presidente del consiglio, al ministro della sanità e al ministro Boccia. "Sono d’accordo col prefetto - ha detto Emiliano - che servono provvedimenti molto intensi che però non posso prennunciare perché sono di escluvia competenza del presidente del consiglio".

In Puglia, ha rimarcato il governatore, il virus "si è sostanzialmente diffuso in tutte le province e nel nord della regione ci sono situazioni in cui abbiamo difficoltà a controllarlo. E' evidente che l'andamento dell'allargamento del contagio è velocissimo, che è l'aspetto più pericoloso".