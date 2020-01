Sanremo, assolto il vigile urbano che aveva timbrato il cartellino in mutande

Quelle immagini avevano fatto il giro delle tv e dei giornali. A più di quattro anni dai fatti però è arrivata l'assoluzione per il vigile urbano di Sanremo pizzicato a timbrare il cartellino in mutande. "E' un errore giudiziario, un ingranaggio più grande di me" aveva assicurato l'uomo dopo che la vicenda era diventata un caso nazionale. La giustizia gli ha dato ragione. Come riferisce La Stampa, Alberto Moraglia, questo il nome del vigile, è stato assolto insieme ad altri nove dipendenti comunali che avevano chiesto il rito abbreviato. Per il giudice "il fatto non sussiste". Ad altri 16 imputati nei mesi scorsi sono stati concessi i patteggiamenti, mentre per altri 16 dipendenti è stato disposto il rinvio a giudizio.

Intervistato da 'Repubblica' poco dopo i fatti, Muraglia si giustificò spiegando di essere finito in un meccanismo più grande di lui. "In tutta la mia carriera sono stato costretto a timbrare in slip in sei occasioni", spiegava il vigile; si trattava sempre di "festivi, quando il mercato comunale è chiuso". Secondo lui il motivo è in realtà semplice: "Il mio alloggio, dove vivo con la mia famiglia, il mio ufficio e la timbratrice sono nello stesso edificio".

Nelle occasioni contestate peraltro il badge andava timbrato in fretta perché "c'era la necessità di stringere i tempi per la rimozione di veicoli che ostacolavano il posizionamento dei banchi del mercato" e in un caso, quando si correva la Milano-Sanremo, timbrò il cartellino svestito "per non attraversare casa bagnato fradicio".

A 'Repubblica' l'uomo raccontò anche di aver perso casa e lavoro. Ora alla luce della sentenza potrà chiedere il reintegro. E con lui gli altri dipendenti assolti. Non è ancora chiaro se la procura presenterà ricorso.