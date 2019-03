Chi è Gian Marco Saolini, l'inventore delle fake news più virali

Imprenditore di professione, troll per ragion di satira: Gian Marco Saolini è però conosciuto ai più con le vesti dei personaggi che ricopre nei suoi video, visualizzati da milioni di persone e che provocano ancora oggi sgomento e indignazione.

Travestito da marinaio della nave Acquarius ha parlato di migranti impegnati in grandi feste, in qualità di giornalista nella giuria del festival di Sanremo, ha detto di essere stato costretto a far vincere Mahmood. Ma è stato anche "rapinatore" per far emergere alcuni contrappassi della legge sulla legittima difesa, elettore del Partito Democratico per racconta di aver votato dodici volte alle primarie.

Insomma, come racconta in una intervista a Veronica Altimari per RomaToday Saolini affronta argomenti caldi facendo leva sul senso comune delle persone che non mancano mai di commentare - anche in maniera aggressiva - le sue performance, convinte che siano realtà.

"Trovo davvero grave che dicano a me di smettere a fare video perché la gente ci crede -, dice a Roma Today Saolini-, serve maggiore educazione da parte delle istituzioni, le quali devono far comprendere alla gente che esiste la satira e le fake news. Gli utenti dei social devono imparare ad andare oltre le apparenze e approfondire una notizia”.

Non si sente un “avvelenatore di pozzi”, com'è stato definito recentemente dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana. Nemmeno un provocatore perché “non prendo mai di mira un individuo, un debole - spiega - ma la massa, estremizzando un pensiero”. Ma perché lo fa? “Già scrivevo su un blog, poi ho pensato di alzare il livello con i video per vedere quello che ne veniva fuori - racconta Saolini -. Non pensavo di andare molto avanti visto che, malgrado i personaggi siano diversi, la faccia è sempre quella e la pagina in cui vengono pubblicati anche. Invece continuo ad avere milioni di visualizzazioni e questo indica che le persone non vogliono approfondire una notizia, ma solo confermare le proprie convinzioni”.

E a chi spera di vederlo scomparire il prima possibile risponde: “Dovrete ancora sopportarmi, perché andrò avanti”.