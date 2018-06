Il giallo di Melzo: ancora nessuna traccia di Sara dopo il suicidio di Manuel

E' ancora un mistero la scomparsa di Sara Luciani, la 21enne fidanzata di Manuel Buzzini, morto suicida sabato nel cortile della casa della nonna a Melzo. L'ipotesi più accreditata in queste ore è quella dell'omicidio-suicidio ma gli inquirenti non vogliono e non possono escludere nessuna altra pista. Le ricerche continuano disperate anche se le speranze di ritrovare Sara si affievoliscono di ora in ora. E poi c'è la questione dell'auto di Manuel.

Dov'è finita Sara? E dov'è l'auto di Manuel?

Il paraurti della Golf dell'operaio di Melzo è stato ritrovato nelle acque del canale di Muzza, ma intorno non ci sono né segni di incidenti né altri indizi della presenza dell'auto.

Quel poco che si sa di questa misteriosa vicenda è che Manuel Buzzini e Sara Luciani sono stati visti insieme per l'ultima volta venerdì sera. Intorno alle 22 le telecamere del centro di Cassano d'Adda riprendono il passaggio della Golf. Poche ore dopo, Buzzini viene ritrovato cadavere con i vestiti bagnati e le scarpe sporche di fango, dopo essere stato visto rientrare a piedi venerdì notte. Nessuna ferita da incidente, però. Eppure quella del sinistro stradale è una delle piste che gli inquirenti stanno vagliando.

Tra Manuel e Sara non sembra ci fossero problemi particolari. I due abitavano insieme, ospiti dei genitori di lei. Secondo il Corriere della Sera, la giovane coppia aveva un rapporto simbiotico, dopo aver allontanato i vecchi amici e ridotto al minimo l'uso del cellulare.