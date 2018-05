Travolta e uccisa a 19 anni, appello a Chi l'ha visto?: "Riconoscete l'auto nel video?"

Otto mesi fa, il 9 settembre 2017, il cadavere della 19enne Sara Scimmi fu ritrovato lungo la strada regionale 429 nel territorio del comune di Castelfiorentino. Travolta e uccisa all'uscita di una discoteca da qualcuno che non si è fermato a soccorrerla. Fino ad oggi l'unico indagato per la sua morte è un autotraportatore residente nel pisano, iscritto nel registro degli indgati con l'accusa di omicidio colposo (ma lui ha sempre negato ogni addebito).

Nelle scorse settimane però è arrivata la svolta. La Procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo per omicidio contro ignoti, separato e diverso da quello in cui è coinvolto l'autotrasportatore, come spiega l'edizione fiorentina di Repubblica. Lo scopo degli inquirenti è capire se Sara fose già a terra quando è stata travolta dal camion, ricostruendo con esattezza cosa è successo dal momento in cui la ragazza è uscita dalla discoteca fino a quando il suo corpo non è stato trovato senza vita sulla strada regionale. Tra le ipotesi al vaglio, quella che la 19enne possa essere stata tramortita e scaraventata in strada.

I familiari di Sara hanno partecipato ieri sera alla trasmissione di RaiTre "Chi l'ha l'ha visto?", nel corso della quale sono state mandate in onda le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano un'auto grigia passare più di una volta. I familiari della ragazza hanno lanciato un appello: chiunque riconosca quell'auto si faccia avanti.

L'appello è stato anche ripreso dal sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, che lo ha rilanciato su Facebook: "Ciò che è emerso finora non appare in grado di dare una spiegazione convincente a quanto è successo, in tanti abbiamo ancora la sensazione forte, e dolorosa, che manchi la ricostruzione di un pezzo della vicenda, e che ci sia qualcuno che sa e non parla - ha scritto il primo cittadino su Facebook - Mi auguro che possa avvenire l'imprevedibile, che qualcosa scatti, nella coscienza di qualcuno e che finalmente possa spuntare la voce che tutti aspettiamo, a dipanare questo buio”.