Sardine, Roma si avvicina: anche a Torino partecipazione boom

Tanta gente in piazza, definirlo "flash mob" non dà l'idea della partecipazione che sta portando con sé il popolo delle sardine: migliaia e migliaia di persone (trentamila secondo le stime, forse addirittura quarantamila) in piazza anche a Torino, in piazza Castello, con cartelli che riportano slogan come "No al razzismo, no al fascismo, porti aperti", ma anche "Lavoro, pensione e diritti". In piazza ognuno è arrivato con un libro, per uno "scambio di cultura".

Sardine Torino, la manifestazione è un successo di partecipazione

"Salvini è l'emblema di una politica che vogliamo contrastare, ma questa piazza parla a tutta la classe politica. Parliamo soprattutto a chi si sente deluso dalla politica. Pensiamo che in questo momento ci sia un vuoto di rappresentanza", ha detto uno degli organizzatori della piazza torinese, Mattia Angeleri, 24 anni, laureato in Giurisprudenza. "Vogliamo contrastare un linguaggio politico che non è più degno delle nostre istituzioni", ha aggiunto Angeleri.

A Torino è stato anche letto un messaggio inviato da Liliana Segre, che ha definito i giovani "le sentinelle della memoria". Sul palco delle sardine piemontesi si sono avvicendati molti universitari, che dicono di non sentirsi rappresentati dalle attuali forze politiche. C'era anche TorinoToday in piazza Castello.

"La Torino antifascista vi benedice". Così dal palco di piazza Castello, Vittorio, il partigiano a cui è stato consegnato il primo libro distribuito in piazza, parlando alle Sardine torinesi.

Sardine a Novara con la staffetta partigiana

Sara' Novara la prossima piazza piemontese ad ospitare le sardine. L'appuntamento e' per giovedi' in piazza Cavour. "La data e il luogo - spiega uno degli organizzatori, Alessandro Maffei, ieri sera in piazza a Torino - non sono stati scelti a caso: il 12 dicembre ricorre infatti l'anniversario della strage di piazza Fontana mentre nella piazza vennero fucilati quattro partigiani. Per questo ci sarà anche la testimonianza di una staffetta partigiana oggi 91enne".

Sardine Roma, il 14 dicembre in piazza San Giovanni

L'ultimo appuntamento di questa prima fase di mobilitazione delle Sardine è in programma sabato 14 dicembre a Roma in piazza San Giovanni, piazza simbolo di tanta sinistra italiana negli ultimi decenni.

“L'ondata di civiltà, pacifismo e umanità che sta attraversando tutta Italia non poteva che arrivare a Roma. Una città basata sulla cultura, l'arte, la solidarietà e il senso di comunità. Tutto questo è messo in pericolo da chi vuole descriverci come un popolo impaurito, da chi costruisce il consenso sfruttando una retorica aggressiva e provocatoria, da chi pensa che la politica sia una sceneggiata, da chi è convinto che tutto sia strumentalizzabile per qualche voto in più. La buona notizia - si legge sulla pagina dell’evento - è che esiste un'alternativa. Ma dobbiamo attivarci, riprenderci le piazze e ribadire che nessun confronto politico sarà possibile se alcune condizioni democratiche non verranno assicurate”.