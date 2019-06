Migranti, a Lampedusa si continua a sbarcare: ma il caso Sea Watch non si sblocca

Le situazione a bordo è sempre più complessa. Evacuazione medica d'urgenza, nella tarda serata di ieri, per un migrante a bordo della nave Sea Watch. Con l'uomo è sceso su una motovedetta della Guardia costiera anche un minore che lo accompagnava. Restano così in quaranta i migranti sulla nave che ha trascorso la seconda notte a circa due miglia dall'ingresso del porto. Intanto alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo", come sottolinea la Sea watch, "un giorno di visite, interviste e aspettative e niente".

Non si sblocca la vicenda del Sea Watch 3, la nave bloccata nelle acque di Lampedusa con a bordo ora 40 naufraghi ormai stremati, e occupa molto spazio sulle prime pagine dei giornali che raccontano la cronaca di una giornata in cui è stato bloccato il blitz e il governo italiano ha chiesto un intervento dell'Olanda che ha risposto che gli olandesi non hanno obblighi di accoglienza dei migranti.

A Lampedusa arrivano in 16: gli sbarchi di migranti continuano

Intanto a Lampedusa, si continua a sbarcare. Nuovo mini sbarco sull'isola, dove poco prima delle 7 sono arrivati 16 tunisini a bordo di un barchino in legno. I migranti sono stati notati all'ingresso del porto da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha raggiunti e 'scortati' sulla terra ferma. Intanto continua lo stallo sulla nave Sea Watch, a bordo della quale ci sono 40 migranti da oltre due settimane.

Sea Watch, nuovi contatti Italia-Olanda

Al G20 in corso a Osaka lungo colloquio sul caso della nave Sea Watch fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte. Al termine di una incontro preliminare al summit fra i membri europei presenti a Osaka, Conte e Rutte si sono isolati per discutere della questione della nave battente bandiera olandese ferma da settimane al largo di Lampedusa. Ieri Conte, al suo arrivo a Osaka, aveva espresso la "forte irritazione" italiana e annunciato l'avvio di contatti diplomatici con l'Olanda.

Gli eurodeputati del PD hanno rivolto oggi un appello al commissario europeo Dimitris Avramopoulos, responsabile per la Politica dell'immigrazione e asilo, affinché "solleciti il governo italiano a facilitare lo sbarco immediato delle persone a bordo della Sea Watch 3 e richieda ai paesi Ue la disponibilità alla ricollocazione e distribuzione dei richiedenti asilo" a bordo della nave.

"Sono sul ponte della Sea Watch. Resteremo qui fino alla fine di questa assurda vicenda. I migrantisono in condizioni di sofferenza psicologica indescrivibile, bloccati da due settimane senza motivo. Crudeltà e barbarie, non c'è altro modo per definire il comportamento del governo. Vanno sbarcati oggi, non c'è più tempo da perdere". Così su Facebook Matteo Orfini, deputato Pd.

Migranti, Salvini: "Battaglia di principio"

"Quelli della Sea Watch sono dei fuorilegge, ma ci sono Gdf e Guardia costiera che stanno facendo rispettare la legge". Questo il parere del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sugli sviluppi del caso Sea Watch. L'obiettivo, ha puntualizzato Salvini al suo arrivo a un convegno sulla sicurezza promosso dal quotidiano Libero, è quello di arrivare a "una multa da 50mila euro per l'Ong, al fermo e al sequestro della nave, all'arresto o espulsione degli equipaggi e l'allontanamento dall'Italia degli immigrati a bordo". Quanto alle parole del commissario europeo sulla disponibilità di alcuni paesi ad accogliere i migranti, "mi dicano chi è, mi dicano quando e per quanti", ha messo in chiaro Salvini. "Se il problema si risolve e l'Italia non spende una lira e questa Ong viene messa in condizione di non aiutare più i trafficanti di esseri umani - ha puntualizzato - allora obiettivo raggiunto". Da Salvini un ultimo chiarimento: "Questa è una battaglia di principio".