Nave madre sbarca centinaia di migranti: il sindaco porta loro acqua e mascherine

Maxi sbarco nell'agrigentino dove circa 300/400 i migranti sono approdati direttamente sulla battigia di Palma di Montechiaro. Una nave madre li avrebbe abbandonati a pochi metri dall'arenile per poi riprendere il largo. Una trentina di migranti sono stati bloccati mentre la maggior parte sembra essersi data alla fuga: segnalati a piccoli gruppi in direzione di Agrigento,in fuga lungo le strade e le campagne. Tanti si sono riversati sulla statale 115 chiedendo acqua e passaggi alle auto in transito.

Pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri stanno rastrellando l'intero territorio mentre un elicottero e almeno tre motovedette - fra Guardia costiera e Guardia di finanza - stanno setaccianto l'intera costa per provare a rintracciare la nave "madre". Sbarchi del genere, così numerosi e con una nave "madre" che accompagna praticamente fino a riva i migranti, non si verificavano da anni nel tratto di costa che va da Siculiana a Licata.

Sbarco a Palma di Montechiaro, il sindaco porta mascherine ai migranti

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è recato ai piedi del Castello dove vengono concentrati tutti i migranti sbarcati e rintracciati dalle forze dell'ordine portando loro mascherine, bottiglie d'acqua e di the e delle ciambelle. L'unico dato certo, in questi momenti di grande confusione, è che gli sbarcati sono tutti tunisini.

Nelle stesse ore un altro gruppo di migranti è invece sbarcato a Linosa, la piccola isola delle Pelagie. Sono in tutto 52 le persone di origine africana subsahariana, fra cui alcune donne.