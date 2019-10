Scandalo cereali "taroccati", la truffa ai danni dei consumatori: che cosa hanno scoperto

Taroccati, contraffatti. Chiamateli un po' come vi pare: fatto sta che "così non va". Oltre 315 tonnellate di cereali contraffatti sono state sequestrate tra la provincia di Avellino e quella di Napoli. E questo l'esito di un'operazione condotta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno in collaborazione con la Asl.

Cereali "taroccati": che cosa hanno scoperto i carabinieri

Come sono andate le cose? Che cosa è stato scoperto? Tutto inizia con una serie di ispezioni straordinarie presso depositi di ditte nel commercio all'ingrosso. In particolare sono state sequestrate 310 tonnellate di grano, orzo e avena, risultati stoccati all'interno di una struttura priva di registrazione sanitaria. Contestualmente è stato disposto il divieto di commercializzazione dei prodotti per un valore di oltre 77 mila euro, e diffidato il titolare dell'azienda ad adempiere alle disposizioni normative di settore per lo stoccaggio di prodotti cerealicoli.

Sacchi con loghi contraffatti e falsa origine italiana

Non è tutto. Sono stati infattiscoperti 207 sacchi da 25 kg di farina di grano tenero, per un totale di 5.175 kg etichettati con loghi contraffatti che richiamavano una nota marca di settore e diciture evocanti falsamente l'origine italiana della materia prima.