Dal crimine ai più bisognosi: le scarpe sequestrate vanno in beneficenza

Finiranno alla Croce Rossa di Palermo 230 paia di scarpe che la Guardia di Finanza locale ha sequestrato al termine di un'operazione avvenuta nel luglio del 2019. Le calzature di una nota azienda, erano state sottratte ad un uomo intento a scaricare da un'autovettura varie buste al cui interno erano contenute i prodotti palesemente contraffatti. Il sequestro era avvenuto a Sferracavallo, una borgata di Palermo.

Al termine delle indagini e dell'iter processuale, il Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di confisca ed ha disposto la devoluzione dei beni in favore di enti caritatevoli del territorio. In questo modo le scarpe sono passate dall'essere oggetto di una compravendita illegale, al diventare un dono per i più bisognosi.