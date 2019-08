Tragedia in spiaggia, ragazzo di 18 anni si tuffa in acqua e muore

Tragedia in spiaggia a Scauri, frazione del comune di Minturno, in provincia di Latina. Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità rumena, è morto in acqua nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno.

Il giovane era arrivato nella cittadina balneare del sud pontino da Bucciano, in provincia di Benevento, insieme al padre. Si è sentito male all’improvviso, mentre era in acqua e nonostante i soccorsi degli altri bagnanti che hanno tentato di rianimarlo praticandogli anche il massaggio cardiaco per lui non c’è stato nulla da fare.

Scauri (Latina), 18enne muore mentre fa il bagno: forse una congestione

Secondo 'Repubblica' ed altri quotidiani, il ragazzo sarebbe morto per una congestione, forse dopo aver bevuto una bibita ghiacciante. Ma al momento non si tratta che di un'ipotesi. "Siamo venuti qui tante volte. Ora come faccio?" ha detto il padre del ragazzo disperato.

Si attendono accertamenti per chiarire la dinamica

I sanitari sono arrivati sul posto con un’ambulanza dopo venti minuti ma senza un medico a bordo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i vigili urbani in attesa che il magistrato di turno decida di disporre l'autopsia sul cadavere del giovane ed eventuali ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.