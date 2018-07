Schiaffo a uno studente, prof condannata a 10 giorni di carcere e 600 euro di risarcimento

Accusata di aver dato uno schiaffo a un suo alunno di 14 anni, un'insegnante di matematica dell'istituto tecnico Ferraris di Verona è stata condannata dal Tribunale a 10 giorni di carcere e a 600 euro di risarcimento.

I fatti risalgono al 2014. Come scrive Il Fatto Quotidiano, il ragazzo sarebbe stato ripreso più volte dalla docente durante un'interrogazione e poi allontanato dalla classe. Una volta rientrato, l'alunno era stato fatto spostare vicino alla cattedra ma continuava ad essere irrequieto. Mentre l'insegnante era impegnata a inserire i voti sul registro elettronico, il ragazzo le si è avvicinato alle spalle per spiarla e in quel momento la professoressa avrebbe alzato la mano, colpendolo al volto e facendogli volare via gli occhiali. Un gesto che la professoressa ha definito involontario mentre per l'accusa la docente avrebbe reagito in modo spropositato davanti al comportamento indisciplinato del giovane.

I genitori dell'alunno avevano preteso le scuse da parte della docente, che però non sono mai arrivati e la vicenda era finita davanti al giudice.

In assenza di un’interpretazione univoca dei fatti, il pm aveva chiesto l’assoluzione ma il giudice è stato di parere contrario. Gli avvocati della difesa hanno annunciato che faranno appello alla sentenza. I genitori del ragazzo hanno invece deciso di devolvere il denaro del risarcimento ad un istituto per minori.