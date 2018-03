“Sciacalli” al cimitero: cadaveri depredati e grigliate tra le tombe in orario di lavoro

Rubavano preziosi e denti d’oro dai cadaveri e organizzavano persino grigliate nel camposanto durante l’orario di lavoro.

I carabinieri di Torino hanno arrestato 15 operatori, ora agli arresti domiciliari, in servizio al cimitero Parco di via Pancalieri, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falsificazione di atti, peculato, distruzione e soppressione e sottrazione di cadavere, ricettazione, concussione. Gli indagati in totale sono 31.

Sciacalli in azione

Negli spogliatoi di alcuni dipendenti del cimitero è stato individuato il punto di raccolta di quando veniva rubato nelle tombe. E’ stato accertato, scrive TorinoToday, che molti cadaveri sono stati “spogliati” degli eventuali preziosi posti all’interno del feretro durante esumazioni ed estumulazioni, cioè le operazioni di recupero di recupero dei resti a dieci anni dalla sepoltura in terra e a quarant’anni da quella in loculo. Tutto quanto ritrovato di valore veniva così fatto sparire, denti d’oro compresi, che venivano poi rivenduti ai compro oro.

La denuncia

L’indagine trae origine dalla denuncia sporta il 26 ottobre 2016 da Michela Favaro, amministratore delegato di A.F.C. Torino spa, che aveva segnalato comportamenti ritenuti illeciti ad opera di alcuni operatori cimiteriali in servizio presso il cimitero.

Altre irregolarità hanno riguardato le procedure successive all’estumulazione le quali prevedono che se i cadaveri sono scheletrizzati le ossa vengano riposte nell’ossario comune, oppure in cellette dove possono essere contenuti i resti di altri parenti con spese a carico della famiglia. Se invece il cadavere è ancora indecomposto è obbligatoria la cremazione con i costi a carico di AFC. I necrofori godono invece di un’indennità aggiuntiva di 20 euro a testa per tale operazione, spesso incassata ingiustamente perché i controlli effettuati hanno dimostrato che quasi sempre i cadaveri erano scheletrizzati.

