Gli sciacalli del coronavirus: medici e infermieri derubati di soldi e cellulari

Sciacalli in azione all'ospedale Policlinico di Palermo, dove qualcuno è riuscito a intrufolarsi in uno spogliatoio che si trova al secondo piano del reparto portando via pochi spiccioli ed effetti personali lasciati lì da medici e infermieri. Si tratta del secondo furto avvenuto in meno di 24 ore: lunedì i ladri si erano infatti introdotti nello spogliatoio di Medicina d’urgenza rubando cellulari, portafogli e alcuni computer custoditi negli ambulatori.

Palermo, spogliatoi del Policlinico svaligiati dai ladri

Il secondo furto risale al tardo pomeriggio, in una fascia oraria cruciale per il cambio turno e il passaggio delle consegne. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni infermieri e chirurghi che tornati negli spogliatoi hanno trovato gli armadietti aperti e la stanza completamente a soqquadro. I ladri avevano rovistato dappertutto alla ricerca di oggetti di valore e chissà, forse anche di qualche mascherina diventata oggi merce rara.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Il furto è stato immediatamemtne denunciato alle forze dell’ordine. Al vaglio le immagini di alcune telecamere nella speranza che possano aver ripreso elementi utili per le indagini. Pare che il servizio di portierato venga garantito dall’istituto di vigilanza privata, come da contratto, fino alle ore 18.

Un chirurgo: "Gesto ignobile in un momento in cui la gente muore"

Un "gesto ignobile", scrive un chirurgo sui social, "hanno svaligiato il nostro spogliatoio in Chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono dispositivi di protezione individuale e mascherine, qualcuno ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede. Viva la solidarietà ai tempi del coronavirus".

Lo sdegno dei medico: "Dovrebbero vergognarsi"

"Lo sdegno e la delusione che abbiamo provato non è descrivibile" aveva spiegato un medico del reparto a PalermoToday dopo il primo furto. "A maggior ragione in questo momento di emergenza assoluta. I responsabili devono vergognarsi profondamente per quello che hanno fatto".

L'amarezza del dottor Barbagallo: "A un collega portati via documenti e carte di credito" | Video

Servizio video di Riccardo Campolo e Rosaura Bonfardino, redazione di PalermoToday

