Una mattina senza voli (low-cost): lo sciopero lascia a terra Ryanair e Vueling

Disagi in vista per chi deve viaggiare in aereo: sono previste una serie di proteste che riguardano Ryanair, Vueling e Blue Panorama. Inoltre si fermano a Fiumicino per 8 ore i controllori di volo dell'Enav: lo stop è stato indetto da Ugl e Unica dalle 10 alle 18.

Sciopero Ryanair

Il personale di Ryanair incrocia le braccia dalle 10 alle 14 (la riduzione a quattro ore è stata richiesta della Commissione di Garanzia). A proclamare la protesta unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per il mancato avvio di un confronto sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali". Secondo le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti "anche alla luce della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ha riconosciuto il comportamento antisindacale della compagnia e delle indicazioni del giudice, deve essere immediatamente avviato un confronto, a tutto tondo, su salari e tutele di tutte le categorie di lavoratori che operano su basi italiane e non solo per una parte di questi".

Sciopero Blue Panorama

Poi si ferma sempre per 4 ore (10-14) il personale navigante di piloti e assistenti di volo di Blue Panorama Airlines. Lo sciopero è promosso da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac, Anpav.

Sciopero Vueling Airlines

Infine il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 8 ore (10-18) del personale navigante di cabina della compagnia spagnola Vueling Airlines. L'Usb rivendica "salari e normative di lavoro che tuttora in questa fase delle trattative, appaiono ben lontani dalle minime richieste dei lavoratori della compagnia"

Stop ancora 4 ore anche per i lavoratori di Brookfield Aviation International aderenti alla Fit Cisl.