Sciopero dei mezzi di trasporto pubblico: dopo Torino tocca a Roma

Sciopero confermato, metro e bus a singhiozzo: lo sciopero del trasporto pubblico dopo Torino colpisce anche Roma per l'intera giornata di giovedì 17 gennaio.

Sarà infatti doppia la protesta che coinvolgerà la Capitale per lo sciopero indetto dai sindacati Orsa e Usb.

Sciopero Atac Roma giovedì 17 gennaio

Come dicevamo dopo i disagi che hanno colpito oggi Torino per l'agitazione proclamata da Ugl Autoferrotranvieri e Usb- Lavoro Privato, a Roma domani sarà a rischio l'intera rete Atac con bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo: scioperano per 24 ore gli autoferrotranvieri dell'Orsa e per 4 ore i sindacati di base.

Metro, bus e tram a Roma saranno assicurati solo durante le fasce di garanzia - fino alle 8.30 e poi ancora dalle 17 alle 20 - a rischio le linee notturne, regolari i bus in periferia, i mezzi Cotral e quelli di Ferrovie dello Stato. Aperte le ztl del centro storico: per decisione del Campidoglio in vista dei disagi legati anche al maltempo il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso.

Sciopero nazionale 21 gennaio: Roma si salva

Buone notizie per i romani invece per quanto riguarda lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal per il prossimo 21 gennaio. Il Garante degli scioperi ha infatti ricordato che le aziende di trasporto di Roma non saranno coinvolte, in ossequio alla regola già ribadita dalla Commissione di assicurare un adeguato intervallo tra un'azione di sciopero e le altre nel medesimo bacino di utenza. Ugualmente escluse dallo sciopero nazionale del 21 gennaio sono le aziende di trasporto dei bacini di Torino, Treviso, Rimini e Ferrovie Nord Milano (Novara, Milano, Varese, Como, Monza-Brianza, Brescia).