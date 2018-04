Sanità, sciopero di due giorni degli infermieri: possibili disagi giovedì e venerdì

Sciopero in arrivo nella sanità. Mobilitazione nazionale di 48 ore che potrebbe causare disagi giovedì e venerdì.

Sciopero Sanità 12-13 aprile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le Associazioni Sindacali Nursing Up – Sindacato degli Infermieri italiani e NurSind – Sindacato delle Professioni infermieristiche hanno proclamato lo sciopero nazionale di 48 ore del personale del comparto della sanità pubblica operante nelle Asl, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Questa la modalità: dalle ore 00.00 del 12 aprile e sino alle ore 24 del 13 aprile 2018, con tutti i turni di servizio rientranti in tale arco temporale.

"Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali" si legge sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione .

Le ragioni della protesta

NURSING UP - Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica - presenta così le ragioni alla base dello sciopero.

"Riteniamo inaccettabile - spiegano - la carenza di risorse dovuta al disinteresse del Governo verso gli infermieri e gli altri lavoratori del SSN. Riteniamo inaccettabile la tracotanza istituzionale con la quale , in dispregio alle migliaia di infermieri scioperanti, il Governo ha voluto affrettarsi a chiudere il contratto il 23 u.s. senza dare risposte alle nostre richieste. Non saranno di certo i 67 euro che il contratto appena sottoscritto dagli altri sindacati attribuisce ad un infermiere di categoria D a fermarci"