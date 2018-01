Italo treno, lunedì 29 gennaio sciopero lavoratori Ntv

Domani lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano le organizzazioni sindacali - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall'azienda".

"Siamo perplessi - spiegano Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast - per la mancata convocazione sulle ragioni dello sciopero da parte di Ntv che dimostra la massima indifferenza rispetto ai diritti, ai bisogni e alle esigenze di tutto il personale che con professionalità e sacrifici, tra questi un periodo in regime di solidarietà, ha consentito la ripresa economica dell'azienda".

Sul sito Italotreno.it la lista dei treni garantiti.