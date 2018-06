Sciopero, oggi trasporti a rischio: stop per aerei, bus, metro e treni

Giornata complicata oggi per chi deve viaggiare o utilizzare mezzi pubblici: possibili disagi nei trasporti per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell'Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino.

Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno già fatto sapere che le Frecce dell'alta velocità saranno regolari e che per gli altri treni nazionali non si prevedono particolari disagi.

Sciopero 8 giugno 2018

La manifestazione è stata proclamata dalla Confederazione Cub ed avrà valenza nazionale. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci.

Orari sciopero aerei 8 giugno 2018

Altro sciopero nazionale degli aerei sempre venerdì 8 giugno. Il personale dell'Enav sciopererà per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, su tutto il territorio nazionale. I dipendenti della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia aderiranno alla sciopero indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Uilt-Uil e Unica, oltre a Fit-Cisl e Ugl-Ta. Un'altra protesta indetta per la stessa giornata dell'8 giugno coinvolgerà la compagnia aerea Air Italy, i cui assistenti di volo incroceranno le braccia per un totale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Nella medesima fascia oraria, dalle 13 alle 17, resteranno a terra i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Blue Panorama. Se si desidera restare aggiornati in merito ad eventuali novità sullo sciopero degli aerei dell'8 giugno, si può fare riferimento - per quanto riguarda il caso specifico della protesta dell'Enav - al sito ufficiale della società, raggiungibile all'indirizzo enav.it.

Gli stop locali interessano gli scali di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova.

Sciopero Roma, Verona e Torino

Infine, sul fronte del trasporto pubblico locale, nella Regione Lazio sono a rischio autobus, tram e metro per lo stop di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dall'Ugl. Mentre a Torino sono a rischio per l'intera giornata i mezzi della società Gtt per le proteste di 24 ore proclamate da Faisa Cisal, Fast Confsal e Usb.

A Verona dalle 17:00 alle 21:00 si fermerà il personale della società ATV e questo sarà l’ultimo di una serie di scioperi che interesseranno tutta la nazione la giornata di venerdì 8 giugno 2018.

Orari sciopero 8 giugno

08/06/2018, Nazionale, Aereo: PERSONALE NAVIGANTE AIR ITALY : 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00.

08/06/2018, Aziendale, Trasporto pubblico locale: GTT DI TORINO : 24 ORE.

08/06/2018, Aziendale, Trasporto pubblico locale: CA.NOVA. DI MONCALIERI (TO) : 24 ORE.

08/06/2018, Aziendale, Trasporto pubblico locale: PERSONALE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE DEL LAZIO : 4 ORE: DALLE 8.30 ALLE 12.30, ATRAL E SCHIAFFINI TRAVEL: DALLE 9.30 ALLE 13.30.

08/06/2018, Nazionale, Aereo: PERSONALE SOC. ENAV : 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00.

08/06/2018, Nazionale, Aereo: PERSONALE NAVIGANTE BLUE PANORAMA AIRLINES : 4 ORE: DALLE 13.01 ALLE 17.00.

08/06/2018, Aziendale, Aereo: PERSONALE SOC. GH BOLOGNA - AEROPORTO DI BOLOGNA : 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00.

08/06/2018, Aziendale, Trasporto pubblico locale: ATV DI VERONA : 4 ORE: DALLE 17.00 ALLE 21.00.

Sciopero, voli da e per la Sardegna

Per lo sciopero dei dipendenti Enav, diciotto voli sono stati cancellati su Cagliari (tra quelli in partenza e in arrivo), mentre cinque (tutti EasyJet) su Olbia. Su Alghero, invece, voleranno regolarmente tutte le compagnie tranne Alitalia che ha cancellato due collegamenti con Milano. I disagi più grossi ricadranno su chi viaggia in regime di continuità territoriale da Cagliari verso Roma e Milano: a Elmas, Alitalia ha annullato alcuni dei collegamenti con Linate, così come su Fiumicino. Annullati sei collegamenti Ryanair: due tra Cagliari.

