La settimana degli scioperi: trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla scuola)

E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee Trenord per l'agitazione indetta dal sindacato Orsa.

Otto ore di agitazione sindacale: dalle 9 alle 17 il servizio ferroviario regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e anche cancellazioni. Trenord fa sapere che saranno istituiti autobus sostitutivi limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" (no-stop) e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona", in caso di cancellazione delle corse. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Viaggeranno i treni con partenza entro le 9 e arrivo a destinazione finale entro le 10, mentre dalle 17 la circolazione riprenderà gradualmente.

Giovedì 22 marzo nero per chi usa i mezzi pubblici a Roma. E' infatti in programma uno sciopero dei trasporti di 24 ore proclamato da tre sigle sindacali: Faisa Confail, Orsa e Usb. Lo stop riguarderà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In Atac saranno a rischio bus, filobus, tram, metro, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo. I lavoratori si fermeranno per 24 ore, ma dovranno garantire le due fasce di garanzie. Servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Orari identici anche in Roma Tpl, ovvero l'operatore privato che gestisce gli autobus in periferia. A rischio le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19.

Venerdì 23 marzo sciopero scuola

Venerdì 23 marzo invece tocca alla scuola. I docenti provenienti da tutta Italia si incontreranno dalle ore 9 in piazzale Ostiense a Roma, da dove il corteo si muoverà alla volta del ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. All'origine della protesta "la riapertura urgente delle GaE a tutti i docenti abilitati all'insegnamento, come già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14), attraverso l'accoglimento della soluzione legislativa proposta dall'Anief; la stabilizzazione di tutto il personale e il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine; l'adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga per sbloccare assunzioni e trasferimenti - si legge nel comunicato - l'allineamento degli stipendi all'inflazione, con il recupero dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale; la parità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, come indicato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione".