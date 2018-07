Sciopero "dimezzato" venerdì 6 luglio: mezzi pubblici a rischio

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma venerdì 6 luglio 2018. Autobus e mtero a rischio per 4 ore, nel corso della mattinata.

Lo sciopero è "dimezzato". Infatti uno dei due in programma è stato differito. Ugl ha deciso di differire la data dell'agitazione.

Sciopero Roma 6 luglio 2018

Venerdì quindi a fermarsi saranno solo gli aderenti alla sigla CambiaMenti M410, con lo stop dalle 8,30 alle 12,30. Disagi saranno quindi possibili per bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle in quella fascia oraria.

Sciopero Cotral 6 luglio 2018

Non ci sono invece comunicazioni ufficiali al momento per quanto riguarda Cotral: anche qui Ugl aveva proclamato lo stop ma ancora non ci sono comunicazioni su eventuali differimenti.

4 ore di sciopero

Nelle quattro ore di sciopero nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte, non sarà garantito il funzionamento delle biglietterie e di ascensori, montascale o scale mobili. I parcheggi di interscambio resteranno aperti e seguiranno gli orari consueti.