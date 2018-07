Sciopero Ryanair, voli a rischio giovedì 12 luglio

Nel cuore di luglio, con milioni di persone in rampa di lancio per le tanto agognate ferie, i disagi saranno inevitabili, se lo sciopero sarà confermato. Il prossimo 12 luglio molti passeggeri potrebbero restare a terra.

Sciopero Ryanair 12 luglio 2018

I piloti Ryanair con base in Irlanda incroceranno le braccia nello sciopero indetto dal sindacato Forsa. I lavoratori irlandesi hanno deciso quasi all'unanimità di prendere posizione contro la direzione della compagnia, che "non sta prendendo sul serio" le richieste dei piloti.

Le ragioni dello sciopero

Il nodo del contendere è la contestata gestione da parte del management dei trasferimenti tra le diverse basi della compagnia irlandese. Secondo il sindacato in Ryanair "non c'è un sistema trasparente per affrontare questioni come i trasferimenti tra le basi europee e africane della compagnia, che possono avere un effetto devastante sulla vita familiare" dei piloti.

Giovedì inoltre è previsto un vertice tra i diversi sindacati europei a Buxelles: si deciderà come procedere se la società si rifiuta di rispettare le leggi nazionali sul lavoro.