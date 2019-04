Greta arriva in Italia: parteciperà allo sciopero della scuola di venerdì

La giovane attivista svedese per la lotta ai cambiamenti climatici, Greta Thunberg, sarà in Italia nei prossimi giorni per partecipare il 19 aprile al #FridayForFuture a Roma che si svolgerà a piazza del Popolo.

Pre Greta Thunberg appuntamento anche in Vaticano con Papa Francesco. Il Pontefice dell'enciclica "verde" Laudato si' e l'ambientalista bambina, che con i suoi scioperi scolastici del venerdì ha portato in piazza milioni di coetanei, si stringeranno la mano e parleranno di riscaldamento globale.

Era stata la famiglia Thunberg a chiedere, settimane fa, un'udienza al Papa. Nel frattempo Greta era stata contattata dal Senato della Repubblica, per volere della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica italiana, ma soprattutto la politica, sul tema dei cambiamenti climatici, portando nel cuore delle istituzioni la protesta della giovanissima svedese..

Il viaggio in Italia di Greta

Per Greta Thunberg prima un incontro in Senato, giovedì, poi, venerdì mattina, l'appuntamento in piazza del Popolo con i giovani di Fridays for Future Roma su un palco a emissioni zero perché alimentato dalle gambe degli attivisti che si alterneranno ai pedali per produrre energia.

Greta è salita stamattina sul treno che la porterà al Parlamento europeo dove dovrebbe parlare alla commissione Ambiente e avere poi un incontro con il presidente Tajani.

Intanto martedì prossimo, il 16 aprile, alle 15 in piazza del Popolo le ragazze e ragazzi del Fridays For Future di Roma spiegheranno in una conferenza stampa lo svolgimento della giornata del 19 aprile. In particolar modo i giovani racconteranno anche l'andamento della raccolta fondi partita sulla piattaforma GoFundMe per consentire di coprire "dal basso" tutti i costi dell'organizzazione della giornata. Alla conferenza stampa parteciperà anche Andrea Satta dei Tetes de Bois, ideatore del "palco a pedali" che consentirà di alimentare anche con energia rinnovabile la manifestazione. Il gruppo musicale sarà sul palco il 19.