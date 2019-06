Sciopero dei trasporti a Roma, bus e metro a rischio: gli orari e fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti a Roma: martedì 25 giugno Usb e Orsa incroceranno le braccia dopo il rinvio dell'agitazione prevista per lo scorso 20 giugno, spostata a causa dell'arrivo in massa nella Capitale dei candidati al concorso per Navigator. Lo sciopero di 24 ore interesserà bus, filobus tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Sciopero trasporti Roma 25 giugno 2019: gli orari

Il servizio sarà garantito dall'inizio delle corse diurne e fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Nel resto della giornata saranno invece possibili stop. La protesta - secondo quanto informa il sito di Agenzia per la Mobilità MuoversiaRoma - potrà avere ripercussioni anche sul servizio notturno di bus. In dettaglio, nella notte tra lunedì 24 giugno e martedì 25 giugno, possibili stop sulle linee N. Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno, le ripercussioni anche dopo la mezzanotte saranno possibili su quelle linee (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980) attive sino alle 2 di notte. Regolare invece il servizio della rete dei bus N.



Durante lo sciopero possono verificarsi interruzioni del servizio delle biglietterie e, nelle stazioni metroferroviarie eventualmente aperte, interruzioni del servizio di montascale, scale mobili e ascensori.

Sciopero trasporti Roma 25 giugno 2019: le linee non coinvolte

L'agitazione non coinvolgerà le linee di Roma Tpl. Servizio abituale, dunque, sui collegamenti bus 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sciopero trasporti Roma 25 giugno 2019, Cotral e Trenitalia: servizio regolare

Nessuno sciopero e servizio quindi abituale anche sulle linee di Cotral e Trenitalia.

Sciopero trasporti Roma 25 giugno 2019: le motivazioni della protesta

Salute e sicurezza di lavoratori e utenti del trasporto pubblico sono i temi al centro dello sciopero. Schematicamente quattro i punti contestati: mancata sicurezza sul posto di lavoro; mancata depolverizzazione delle gallerie metropolitane; mancata prevenzione della salute e sicurezza per gli operatori di esercizio come da accordo del 27.11.2018; approfondimento dell'applicazione del ccnl articolo 34 lettera B della partecipazione e concorso dell'azienda ad eventuali ricorsi civili e penali.