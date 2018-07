Fs, sciopero del personale 21-22 luglio: sarà un weekend "caldo" per chi viaggia

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22 luglio 2018. Lo ha comunicato la Società.

Sarà un weekend "caldo" (a prescindere dal meteo) per chi dovrà viaggiare. Infatti come si legge sul sito del Garante degli scioperi lo stesso 21 è programmato uno sciopero in Italo. E non è tutto.

Voli a rischio 21 luglio 2018

Sempre il 21 luglio inoltre è previsto uno sciopero dei controllori di volo e di tutto il personale di Enav indetto da tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Unica, Fit, Ugl-Ta, che coinvolgerà inoltre i dipendenti Enav degli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano, Venezia, Padova, Cagliari, Catania, Palermo e Lamezia Terme. Anche i lavoratori di Vueling hanno indetto lo sciopero per quella giornata.