Sciopero ferroviario sabato 26 maggio: treni a rischio

Dopo il tragico incidente ferroviario di Caluso (Torino), l'Orsa settore Ferrovie ha proclamato uno sciopero per sabato 26 maggio dalle 10 alle 14. Durante tutta la durata dell'agitazione (quatto ore), alcuni treni potrebbero subire modifiche o cancellazioni.

Rivendicare una maggiore sicurezza dell'esercizio ferroviario: questa la motivazione dello sciopero di Orsa Ferrovie.

Sciopero Orsa 26 maggio 2018: treni a rischio

Ecco la nota della segreteria generale Orsa (Organizzazione sindacati autonomi e di base): "A seguito del tragico incidente avvenuto a Caluso che ha causato due vittime, tra cui il macchinista del treno regionale 10027, in considerazione che tra le cause rientra il ritardo di interventi sull’infrastruttura ferroviaria in particolare per quanto attiene la soppressione dei passaggi a livello ovvero l’introduzione di azioni mitigative al rischio presente nelle interconnessioni ferroviarie con le vie stradali, quindi per rivendicare una maggiore sicurezza dell’esercizio ferroviario, in applicazione al comma 7 dell’art. 2 della Legge 146/90 la scrivente dichiara lo sciopero di tutti i dipendenti delle Imprese Ferroviarie Viaggiatori e merci e di Gestione della Rete per il giorno sabato 26 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Seguiranno norme tecniche di attuazione".