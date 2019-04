Fine delle speranze: trovato in un canale il corpo senza vita di Alex Gerolin

Fine delle speranze per Alex Gerolin, il 22enne di Portogruaro (Venezia) di cui non si avevano notizie da giovedì scorso. Il giovane era uscito di casa per andare al lavoro. Si sarebbe messo alla guida della sua auto per poi sparire nel nulla.

Le ricerche si sono purtroppo concluse nel più tragico dei modi: il corpo senza vita di Alex è stato rinvenuto poco prima delle 13 nelle acque del canale Cavanella a Caorle, vicino al ponte di via Brussa. Ad individuarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze che hanno operato con uno scanner sonar.

I sommozzatori hanno poi segnalato il ritrovamento ai colleghi del Nucleo di Vicenza che hanno eseguito il recupero e messo la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo qualche minuto è arrivata la conferma che quel corpo apparteneva proprio ad Alex.

Trovato il corpo senza vita di Alex Gerolin, la traccia fiutata dai cani molecolari

Quel tratto di canale era stato già ispezionato più volte dopo le indicazione fornite dai cani molecolari dei carabinieri del centro cinofili di Firenze. Dopo aver annusato un indumento di Alex, un cane era stato condotto sul luogo dell’ultimo avvistamento del ragazzo, nei pressi di un locale pubblico. Da qui, dopo aver agganciato la traccia, l’animale ha percorso senza indugio diverse centinaia di metri, conducendo i suoi addestratori proprio sul ponte che attraversa il canale Cavanella, fermandosi sul margine sinistro e sporgendo il muso verso l'acqua sottostante. Lì, certamente, terminava la traccia lasciata dal ragazzo.

A quel punto le ricerche si sono concentrate in un preciso specchio d’acqua - anche con il supporto della protezione civile - fino a che, oggi, intorno alle 12.45, il corpo di Alex è stato rintracciato.