Caso Samira, il marito irreperibile da Capodanno: spunta la pista spagnola

È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Mohammed Barbri, marito di Samira El Attar, la donna di 43 anni sparita nel nulla il 21 ottobre scorso da Stanghella (Padova) dopo aver accompagnato la figlia a scuola e fatto visita a una vicina. L’uomo risulta irreperibile dal giorno di Capodanno, ma si sarebbe fatto vivo con un cugino. Quest’ultimo, racconta PadovaOggi, si trovava in caserma quando ha ricevuto sul suo cellulare una chiamata da un numero sconosciuto.

Secondo indiscrezioni all'altro capo del filo c’era proprio Barbri che gli avrebbe detto di trovarsi lontano. Una telefonata di pochi secondi che il cugino ha immediatamente riferito ai carabinieri, i quali hanno scoperto come quel numero fosse legato a un'utenza spagnola.

Successivi accertamenti hanno permesso di risalire al proprietario di quel telefonino, un giovane che ha riferito di trovarsi a Barcellona. Parrebbe dunque che Mohammed possa aver raggiunto la Spagna, dettaglio questo che è però ancora al vaglio degli inquirenti.

La misteriosa scomparsa di Mohammed Barbri

L’uomo, 40 anni, è attualmente l’unico indagato per la scomparsa della moglie. L’ipotesi più plausibile è quella di un allontanamento volontario, ma parlare di fuga per il momento è prematuro.

Barbri risulta irreperibile dal giorno di Capodanno: quella sera tardi i familiari di Samira si sono rivolti ai carabinieri segnalando loro che dalla mattina non avevano più notizie di Mohammed. L'uomo sarebbe uscito di casa in sella a una bicicletta attorno alle 7.30. Alle 17 l'ultimo segno di vita del suo cellulare, che ha agganciato la cella telefonica che copre Stanghella. Da quel momento in poi il telefonino è risultato staccato e del 40enne si sono perse le tracce.

Barbri si è sempre professato innocente e a più riprese è comparso in televisione e sui media lanciando appelli per ritrovare la moglie. La figlioletta di Mohammed e Samira è attualmente affidata alla nonna materna Malika, arrivata in Italia la settimana scorsa e che in questi giorni vive nell'abitazione di Stanghella che era in uso alla coppia.