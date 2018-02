Scomparsa Susy Paci, indagato un amico

Emergono novità sulla scomparsa di Susy Paci, la donna toscana di cui non si hanno più notizie dallo scorso 23 gennaio, avvistata per l'ultima volta a Napoli.

Secondo quanto riferisce La Nazione, infatti, sarebbe indagato l'uomo napoletano con cui la donna ha trascorso la prima notte dopo l'allontanamento da casa in un albergo del capoluogo campano. Il provvedimento è stato preso dai Pm napoletani che seguono l'inchiesta, stando ad autorevoli indiscrezioni trapelate e riportate dal quotidiano toscano. Due le ipotesi di reato del decreto: sequestro di persona e occultamento di cadavere.

La ricostruzione degli ultimi giorni precedenti alla scomparsa, fanno pensare ad un allontamento non solo volontario ma anche meditato. La prima tappa della fuga di Susy è Napoli. Qui la aspetta un uomo di 45 anni che ha conosciuto in chat e del quale ha parlato anche alle televisioni la sua amica Stefania. E’ con lui che la sera del 23 gennaio, la donna va in albergo: i due prendono una camera e si registrano regolarmente, compilando la schema con nome e cognome reali.

All'indomani - secondo la ricostruzione riportata da La Nazione - l’uomo esce dall’hotel alle 8,40 e va subito al lavoro, come confermano i colleghi che sono stati sentiti dalla polizia. Susy scende poco dopo a fare colazione, risale e lascia la camera alle 11,20, con qualche minuto di ritardo rispetto a ciò che prevede il regolamento dell’albergo. Il portiere dell'albergo asserisce di averla vista camminare nella direzione opposta rispetto a quella del suo occasionale compagno. L’uomo, in ogni caso, è stato controllato giorno e notte dagli agenti e nulla di strano è stato osservato nel suo comportamento. Va a lavorare come sempre e segue gli stessi orari.

