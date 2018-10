Scompare nel nulla: salvato dopo 36 ore in un pozzo

Dopo due giorni e due notti passate in un pozzo, è stato ricoverato vivo un uomo di 76 anni, Franco Moscetti, che era scomparso mercoledì pomeriggio da Fossato di Vico, in provincia di Perugia.

L'anziano è stato localizzato stamattina dopo due giorni di ricerche da parte degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.

L'anziano, malato di cuore, stava facendo una passeggiata in campagna, quando probabilmente è caduto giù visto che il pozzo non era in alcun modo segnalato. Adesso è stato recuperato e consegnato alle cure dei sanitari.