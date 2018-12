Tafferugli tra tifosi sulla A1: follia nell'area di servizio

Ancora follia ultrà, ancora violenza. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino a Roma per la partita contro la Lazio è stato oggetto di una sassaiola sull'autostrada A/1, nell'area di servizio Chianti Sud. Le due tifoserie si sono incontrate perché quella granata era diretta verso la Capitale mentre quella bolognese viaggiava in direzione Napoli per la sfida contro la squadra di Ancelotti alle 18. La Digos indaga sull'accaduto. Nessun ferito. I bus degli ultrà coinvolti si sono poi allontanati: quello dei bolognesi è stato intercettato dalla Polstrada sulla A1 nell'Aretino.

Salvini: "Tolleranza zero"

In base a una prima ricostruzione, ci sarebbero stati spintoni e pugni tra gruppi di opposte tifoserie mentre il sasso è stato lanciato verso un terzo pullman, sempre di tifosi granata, del tutto estranei alla rissa. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato: "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!".

Milano, 26 dicembre: un morto

Gli scontri tra tifosi (o presunti tali) tornano così a fare discutere a soli tre giorni dai fatti di Milano: durante i violenti scontri in una zona adiacente allo stadio San Siro prima di Inter-Napoli è morto Daniele Belardinelli, 35 anni, investito da un suv.