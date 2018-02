Scuole aperte domani a Roma, studenti di nuovo tra i banchi

Scuole aperte domani a Roma. Mercoledì 28 febbraio le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, tornano ad essere regolarmente aperte. Lo rende noto il Comune di Roma, spiegando che "con ordinanza sindacale, oltre alla chiusura delle scuole, già da domenica era stata predisposta fino a cessate esigenze anche la chiusura di cimiteri e parchi e ville storiche".

L'allerta è dunque cessata nella Capitale: questa notte le temperature scenderanno di nuovo sottozero, ma sembra scongiurato il pericolo di nuove nevicate. La chiusura delle scuole era stata disposta domenica sera con un’ordinanza sindacale: con i trasporti pubblici a singhiozzo il Campidoglio aveva deciso di non correre rischi e lasciare gli studenti a casa. Ieri, dopo l’abbondante nevicata che ha imbiancato la Capitale lunedì, la decisione di prorogare l'ordinanza, nonostante il tempo fosse in netto miglioramento. Per gli studenti romani le vacanze sembrano dunque finite.

"Mezzi e operatori Ama, incaricati da Roma Capitale, proseguono l'operazione di spargimento di sale sui marciapiedi, in modo da prevenire la formazione del ghiaccio - si legge nella nota del Campidoglio -. Gli interventi interesseranno le zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, come le aree in prossimità di stazioni ferroviarie, metro e zone commerciali".

Il Comune ricorda inoltre che "fino al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse", i termosifoni potranno essere accesi in via eccezionale fino a 18 ore al giorno.

Scuole aperte domani a Roma, il comunicato del Comune