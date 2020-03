"Scuole chiuse fino al 5 aprile": occhio alla fake news

"Gira un finto comunicato attribuito al Ministero dell'Interno in cui si dice che è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 5 aprile. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori, della scuola. Lo trovo intollerabile. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e NON CONDIVIDERE contenuti non accertati". Lo scrive su facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

Un'ulteriore proroga al decreto sulla chiusura delle scuole resta dunque per ora solo un'ipotesi. Secondo le indiscrezioni di stampa, una delle possibilità (non l'unica) è in effetti quella di posticipare il rientro a lunedì 6 aprile, ma per adesso nessuna decisione è stata presa. In assenza di ulteriori disposizioni le scuole restano dunque chiuse fino al 15 marzo, poi si tornerà sui banchi.