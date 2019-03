Scuole chiuse domani a Napoli, allerta maltempo al centro-sud

Scuole chiuse a Napoli domani martedì 12 marzo. L'Amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all'allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania per vento forte.

Scuole chiuse a Napoli, la decisione del comune

Un'allerta, spiegano dal Comune di Napoli, molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici soprattutto per la caduta di molti alberi e lo scollamento di molte guaine di copertura. Palazzo San Giacomo puntualizza che nella decisione assunta dopo aver ascoltato le valutazioni dei tecnici comunali al verde e alla protezione civile ha pesato anche la vicinanza con gli episodi del 23 e 24 febbraio che hanno tra l'altro causato oltre 500mila euro di danni solo alle scuole.

"Ormai la gravità degli effetti del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti", dichiarano gli assessori Ciro Borriello, Alessandra Clemente, Raffaele Del Giudice e Annamaria Palmieri e il presidente della Commissione consiliare Scuola Marco Gaudini, denunciando "ancora una volta l'assenza di una politica nazionale di interventi, con previsione anche di risorse umane e di fondi per la messa in sicurezza del territorio italiano".

Maltempo, il bollettino della protezione civile

L'avviso della Protezione civile prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca settentrionali su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dal tardo pomeriggio su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Si prevedono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla per la giornata di domani sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria meridionale e ionica, sulla Puglia, sui bacini della Basilicata meridionale e sull'Abruzzo.

Palermo, attesi forti venti di burrasca: chiuse ville e giardini comunali

Giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo siciliano sono previsti "venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale". L'Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali.