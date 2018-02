Scuole chiuse a Roma, studenti a casa anche martedì 27 febbraio

Scuole chiuse domani a Roma. Anche martedì 27 febbraio chiuse le scuole di ogni ordine e grado nella Capitale, compresi gli asili nido. Lezioni ancora sospese dunque: nonostante il mutato quadro meterologico l'ordinanza sindacale stabilisce che a causa di possibile gelate e delle temperature sottozero attese dalla tarda serata di oggi le scuole dovranno restare chiuse.

Secondo le ultime previsioni domani nella Capitale non dovrebbe nevicare, ma nella notte le temperature scenderanno comunque di diversi gradi sotto lo zero. Tanto è bastato evidentemente per convincere il Campidoglio della necessità di chiudere le scuole per ragioni di sicurezza.

Scuole chiuse Roma: domani 27 febbraio, la decisione del Campidoglio

A preoccupare il Comune sopratutto il rischio ghiaccio sulle strade. Il provvedimento, secondo il Comune, si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani.

Nel corso del pomeriggio si erano rincorse le voci su una possibile chiusura della scuole anche per martedì 27 febbraio. In particolare sui social ha iniziato a girare una finta ordinanza secondo cui la chiusura della scuole sarebbe stata prorogata anche a domani. Cosa che poi è effettivamente avvenuta con la decisione della giunta di poco fa.

