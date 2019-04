Verso Lampedusa i 64 migranti salvati dalla Sea Eye, Salvini: "Diffidata"

È in viaggio verso l'isola di Lampedusa la nave 'Alan Kurdi' della Ong tedesca Sea Eye che ieri ha soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha spiegato in una nota di aver diffidato la Sea Eye dall'ingresso in acque italiane. "Il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane".

"La Alan Kurdi sta cercando un rifugio sicuro per 64 persone salvate. Sta piovendo. Il vento diventa più forte. Il capitano ha deciso di portare tutte le persone sottocoperta", ha fatto sapere poco fa la ong Sea Eye in un tweet. "Siamo in stretto contatto - spiega l'organizzazione - con il ministero degli Esteri tedesco e speriamo in una soluzione rapida.

Come apprende l'Adnkronos, la nave si troverebbe a circa 36 miglia da Lampedusa.

"Sono tutti al sicuro sulla nostra nave", aveva twittato ieri l'organizzazione umanitaria tedesca dopo il soccorso. "Ora Italia e Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco", aveva anche chiesto Mediterranea Saving Human, il progetto italiano di soccorso promosso da una rete di associazioni, Ong e realtà politiche e sociali. Ma in serata era arrivata la fredda replica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

L'allerta era scattata ieri mattina su segnalazione di Alarm Phone, il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà. Aveva ricevuto una telefonata da un'imbarcazione che si trovava al largo di Zuwarah a bordo della quale i migranti segnalavano la presenza di 10 donne, 5 bambini e un neonato.

The last days in the Central #Med demonstrate clearly: MRCCs in #Rome, Valetta, and Tripoli are dysfunctional. They reject responsibility, leave people to die at sea, or conduct systematic refoulement. We urgently need a civil #MRCC to which all rescue organisations contribute!