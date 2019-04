La nave Alan Kurdi verso Malta, i migranti a bordo: "Non separateci"

Si sta dirigendo verso Malta la nave Alan Kurdi della ong Sea Eye "sfruttando una breve finestra meteo positiva". Nella giornata di ieri era fallita l'evacuazione dei due bambini a bordo e delle loro madri. Le famiglie non volevano infatti separarsi e lasciare i padri a bordo.

"Temendo che non fosse possibile raggiungere una soluzione a breve, l'organizzazione ha scelto di fare rotta su Malta sperando di poter trovare rapidamente una soluzione umana e che tuteli le persone soccorse", fa sapere l'Ong Sea Eye.

I migranti a bordo della Alan Kurdi: "Non separateci"

"Vogliamo restare insieme. Perché le famiglie dovrebbero restare unite". A parlare è il padre della bimba di undici mesi a bordo della nave 'Alan Kurdi' della ong Sea Eye che sta facendo rotta verso Malta dopo il no del Governo italiano allo sbarco delle due famiglie.

Il Viminale si era detto disponibile solo a fare scendere dalla nave le due mamme e una donna in stato di gravidanza, ma non i loro compagni. Sentiti dall'equipaggio della nave 'Alan Kurdi', il papà della bimba di undici mesi, abbracciato alla compagna, dice in inglese: "E' la mia famiglia e non posso lasciare la mia famiglia. Non posso lasciare la mia famiglia in nessun caso. Le famiglie devono restare unite. La mia famiglia è la mia gioia, è la mia felicità. Loro due mi danno gioia". E anche la donna, madre della bambina, aggiunge: "Noi vogliamo stare insieme". "Insieme con la nostra bambina. Abbiamo bisogno di restare uniti. Non separateci".

E il marito aggiunge: "Voglio dare alla mia bambina una buona vita, insieme con la sua mamma. Felici e insieme". "Io sono cresciuto in una famiglia e so cosa vuol dire stare con una famiglia unita e io porterò la mia famiglia con me". E la donna: "Amo mio marito e la mia bambina e voglio stare insieme con loro".

Salvini: "Nave verso Malta? Molto bene"

"Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusi". Lo ha scritto su Twitter, Matteo Salvini, ministro dell'Interno in merito alla nave 'Alan Kurdi' dell'ong 'Sea Eye' ccon a bordo 64 migranti.