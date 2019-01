"La Sea Watch vada in Francia", porti chiusi per 47 migranti in fuga dal Medicane

Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch con 47 migranti a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria tedesca una vera e propria fuga del "medicane", il ciclone mediterraneo che si sta abbattendo in questi giorni sul Mediterraneo meridionale.

"Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido" scrive Sea Watch su twitter.

Ora si trova al largo della Sicilia scatenando un nuovo caso politico. Il vicepremier Luigi Di Maio assicura che il governo fornirà supporto medico e sanitario, ma i porti italiani resteranno chiusi.

La stessa linea dettata poco prima dal ministro dell'interno Matteo Salvini: "Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi".

Di Maio a Sea Watch: "Andate a Marsiglia"

"Come stabilito a giugno 2018 nel consiglio europeo, le responsabilità dell'Europa sull'immigrazione sono condivise. Sul Mediterraneo non si affacciano solo l'Italia, la Grecia o la Spagna. Ma anche la Francia. E deve fare la sua parte", rimarca il capo politico del M5S.

"Invito Sea watch a puntare la prua verso Marsiglia e far sbarcare le persone sul suolo francese, anziché aspettare inutilmente nelle acque italiane per giorni"

Salvini a Sea Watch: "Qui non sbarcate"

"Andate in Olanda, in Francia, in Germania, andate dove volete ma non qui. Fatevene una ragione". Lo ha detto il ministro dell'Intermo Matteo Salvini nel corso della diretta live su Facebook dopo che è stata chiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio nei sui confronti per il caso Diciotti.

"La nave di Sea Watch che ha fatto a gara con la guardia costiera libica per andare a raccogliere 47 migranti ha vagato davanti alla Tunisia senza far nulla. Ha vagato davanti a Malta senza fare nulla e adesso arriva in Italia? Nisba. "

Migranti, ultime notizie

Sea Watch3 non ha ancora trovato un porto dove far sbarcare i 47 migranti salvati sabato scorso. Il portavoce Ruben Neugebauer ricorda che la Sea Watch è rimasta l'unica nave di soccorso dispiegata al largo della costa libica.

"La parte orientale della Sicilia è l'unico posto in cui saremo un po' più al riparo dal maltempo".

🔴 Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido.#SeaWatch sta navigando in questa tempesta cercando un riparo con a bordo 47 naufraghi soccorsi sabato scorso.



— Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 24 gennaio 2019

Italia e Malta hanno negato l'ormeggio.

"I Paesi europei dovrebbero vergognarsi soprattutto dopo lo scorso fine settimana", ha detto Neugebauer, riferendosi all'ultimo naufragio che ha visto solo 3 sopravvissuti su 120 a bordo.

Migranti, porti chiusi per Sea Watch

Nelle ultime ora ha fatto discutere l'ipotesi del ritiro della Germania dall'operazione Sophia, l'unica azione militare congiunta mai organizzata a livello europeo che ha visto l'impiego di personale della marina e dell'aeronautica nelle aree di ricerca e soccorso, inizialmente nella zona libica, poi dal 2017 solo al largo delle coste europee affidando le sar africane ai pattugliamenti della Guardia Costiera libica. Ieri il premier Giuseppe Conte intervenendo a Davos al World Economic Forum ha spiegato che la cancelliera Merkel confermato che l'operazione debba essere aggiornata.

"Non è accettabile perché abbiamo già detto che vogliamo una responsabilità pienamente condivisa anche in ordine agli sbarchi. Ho detto che vogliamo lavorare a questo, l'operazione in se può essere importante, anche strategica, ma se prelude a questo risultato è inaccettabile".

Migranti, dove si trova la Sea Watch

Migranti, gli ultimi soccorsi

