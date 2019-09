Sindaco M5s in bermuda alla cerimonia per i caduti: bufera sui social (e non solo)

L'abbigliamento del primo cittadino non è passato inosservato. A Porto Torres, in provincia di Sassari, il caso è montato nel giro di pochi minuti. Il sindaco della cittadina costiera Sean Wheeler (Movimento 5 stelle) si è presentato in bermuda, in camicetta e con la fascia tricolore alla cerimonia della 76esima commemorazione della Corazzata Roma e dei Cacciatorpedinieri Vivaldi e Da Noli. Morirono 1700 militari, caduti a 16 miglia da Porto Torres nel settembre 1943, in piena seconda guerra mondiale.

I commenti critici hanno iniziato a circolare su Facebook, qualcuno ha parlato di "pessimo esempio", qualcun altroha rimarcato il significato simbolico della fascia tricolore, che non è un semplice ornamento, ma "un simbolo legato alle trasformazioni cui la carica di primo cittadino sta andando incontro nell'ordinamento italiano, dunque va usata con consapevolezza e decoro" secondo una circolare del Viminale di alcuni anni fa, nella quale si invitava a "un uso corretto e conveniente della fascia tricolore", nella consapevolezza "della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica".

Sean Wheeler (M5s) in bermuda alla cerimonia per i caduti

Il sindaco c'è rimasto male e ha replicato su Facebook: "Mi dispiace se ieri alla cerimonia della Corazzata Roma qualcuno si sia sentito ferito dal mio abbigliamento, chi mi conosce sa come la penso, a chi non mi conosce lo scrivo ora. Per me rispetto ed educazione hanno dei significati profondi e possono prendere tante sfumature, ma sicuramente non si misurano con l'abito che si indossa".

Per la commemorazione erano presenti le più alte autorità militari e civili, i rappresentanti dell’associazione nazionale marinai d’Italia, dell’associazione reduci e familiari dei caduti della corazzata Roma e CC.TT. Da Noli e Vivaldi e delle varie associazioni d’arma.

Sindaco in pantaloncini, polemiche su Facebook (e non solo)

"Anche a me piacciono le infradito, però a lavoro vado con le scarpe" commenta un utente su Facebook. "Sindaco, ammetta l'errore. Le occasioni formali richiedono abbigliamento adeguato. Saluti" dice un altro.

Intervengono nel dibattito anche i deputati di Fratelli d'Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga: "È vero che l'abito non fa il monaco ma quando si ricopre la carica di sindaco e si presenzia a cerimonie ufficiali, rappresentando il proprio Comune e lo Stato, bisognerebbe avere almeno il buon gusto di indossare un abbigliamento consono alla solennità del momento. E quello del sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler che si è presentato in bermuda, polo e fascia tricolore alla commemorazione dei 'Caduti della Corazzata Roma e dei Caduti del Mare' è un brutto scivolone. Molti cittadini si sono giustamente indignati per l'abbigliamento del loro primo cittadino che speriamo abbia ora il buon gusto di scusarsi immediatamente, imparando per le prossime volte il rispetto, anche formale, per simili occasioni".

Il Partito sardo d'Azione di Porto Torres attacca il primo cittadino: "Censuriamo pubblicamente in nome del decoro istituzionale, l'abbigliamento con il quale il sindaco di Porto Torres si è presentato questa mattina alla cerimonia in ricordo dei caduti della Corazzata Roma. È stato evidente, l'imbarazzo di tutte le autorità civili e militari presenti alla cerimonia. Vogliamo manifestare il nostro dissenso nei confronti di chi deve dare l'esempio del rispetto del ruolo che ricopre, in quanto non rappresenta se stesso, ma un'intera comunità".