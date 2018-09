Selfie estremo sul tetto di un centro commerciale, 15enne precipita e muore

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere precipitato ieri sera in una condotta di areazione mentre si trovava sul tetto del centro commerciale Sarca, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, pare che il giovane fosse salito per gioco con alcuni amici sul tetto del centro commerciale, nel punto più alto, sopra il cinema Skyline, con lo scopo di immortalare con un selfie la pericolosa scalata. Una bravata interrotta pero' dalla vigilanza: i ragazzi hanno cercato di scappare, ma nella fuga uno di loro è caduto all'interno di una condotta di aerazioni, facendo un volo di oltre 20 metri. Il 15enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda ma per lui non c'è stato niente da fare. Leggi la notizia su Milano Today.

Si tratta del secondo caso nel giro di poche settimane di un giovane morto per un gioco estremo con coetanei: il 6 settembre, a Milano, un 14enne era stato trovato senza vita nella propria camera con una corda al collo. Dalle indagini è emerso che quello che in un primo momento sembrava un suicidio era in realtà una sfida molto in voga sul web, il Blackout game, che consiste nel privarsi dell'ossigeno per periodi sempre più prolungati.