Operai della Bonatti sequestrati in Libia: arrestati tre militanti dell'Isis

Tre militanti libici dell'Isis sono stati arrestati perché ritenuti i responsabili del rapimento dei tecnici dell'azienda ‘Bonatti spa’ Fausto Piano e Salvatore Failla, deceduti in Libia nel 2016.

Il provvedimento di custodia cautelare, firmato dal gip Antonella Minunni, è stato richiesto dal pm Sergio Colaiocco sulla base delle verifiche sul campo dei carabinieri del Ros e di una rogatoria internazionale. Piano e Failla vennero presi il 19 luglio dell’anno precedente insieme ai colleghi Filippo Calcagno e Gino Pollicardo. Secondo quanto ricostruito, i tecnici dall’isola di Djerba in Tunisia dovevano andare a Mellitah, in Libia.

L’autista Youssef Aldauody saputo della pericolosa trasferta è accusato di aver informato un nipote ed un suo amico per rapire gli italiani. Gli altri indagati sono Ahmed Dhawadi e Ahmad Elsharo. Tutti gli indagati per cui è stata emessa l’ordinanza sono già in carcere, a Tripoli. “Hanno ammesso le proprie responsabilità e rivendicato l’appartenenza al Daesh-Isis”, spiega una fonte vicina all’inchiesta.