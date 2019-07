Blitz contro la 'ndrangheta a Roma: maxi sequestro da 120 milioni di euro

Maxi blitz della Polizia contro la 'ndrangheta: gli agenti hanno sequestrato beni per un valore superiore a 120 milioni di euro nei confronti di noti esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e Provincia. Il sequestro, in atto dalle prime ore della mattina da parte degli uomini della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, riguarda soprattutto immobili.

Maxi sequestro a Roma: i nomi

Tra i nomi degli ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono: Scriva, Morabito, Mollica,Velonà e Ligato. Tra i beni sequestrati spiccano 173 immobili situati tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata ed altre province italiane. All'operazione, informa la Polizia, concorrono 250 uomini della Polizia di Stato. Oltre a quella di Roma, sono coinvolte anche altre 10 Questure. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una Conferenza Stampa, presieduta dal Questore di Roma Carmine Esposito, che si terrà oggi alle ore 11.30 in Questura.

Salvini: ''Tolleranza zero contro i clan''

La maxi operazione contro la 'ndrangheta a Roma "una risposta a chi chiede legalità e pulizia". Lo sottolinea il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Maxi sequestro di 173 immobili, per un valore complessivo di 120 milioni: è il bilancio dell'operazione della divisione anticrimine della questura di Roma e che ha colpito gli interessi della 'ndrangheta nella Capitale e in altre province italiane. Oltre 250 agenti in campo e dieci questure in azione oltre a quella di Roma. Grazie alle Forze dell'Ordine e agli inquirenti", osserva Salvini.