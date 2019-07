Serena Mollicone, la svolta: chiesto il processo per 5 persone

Sono cinque le richieste di rinvio a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, a 18 anni dalla morte della giovane di Arce, in provincia di Frosinone. La Procura di Cassino, infatti, ha chiuso le indagini e chiesto il processo per l'ex comandante della stazione di Arce, il figlio Marco, la moglie Anna, il luogotenente dei Carabinieri Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano.

Omicidio Serena Mollicone: chiesto il processo per 5 indagati

La procura fa sapere in una nota di aver depositato oggi "la richiesta di rinvio a giudizio per il maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e il maresciallo Vincenzo Quatrale per il reato di concorso nell'omicidio di Serena Mollicone". Per il solo Quatrale chiesto il "rinvio a giudizio per istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi"; per "l'appuntato Suprano per il reato di favoreggiamento".

"Dopo diciotto anni verrà fuori la verità, chi ha sbagliato paghi. Ho sempre sostenuto che l'omicidio è avvenuto in caserma", ha commentato Guglielmo Mollicone, papà di Serena.

Omicidio Serena Mollicone: a un passo dalla verità