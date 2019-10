Sesso in cambio di passaggi: arrestato 41enne di Cellamare

Si diceva disponibile ad accompagnarle sul "posto di lavoro", ma in cambio chiedeva rapporti sessuali. I carabinieri di Cellamare, nel Barese, hanno arrestato un 41enne incensurato, ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione. I militari lo hanno bloccato dopo controlli lungo la provinciale Sp 84 che collega Adelfia e Rutigliano, vero e proprio snodo del sesso a pagamento.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato: secondo le indagini dei militari, avrebbe accompagnato le giovani donne nel luogo dove prostituirsi, portandole anche a pranzo in una stazione di servizio. I militari lo hanno bloccato mentre trasportava due giovani prostitute di nazionalità rumena, poco più che ventenni. Le donne hanno spiegato che in cambio dei 'passaggi' il 41enne avrebbe chiesto prestazioni sessuali.