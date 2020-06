Fece sesso con un minore dando alla luce un figlio: condannati lei e il marito

Sei anni e sei mesi di reclusione: si è concluso con questa sentenza di condanna, emessa dal giudice Daniela Migliorati, il processo in primo grado al Tribunale di Prato a carico della donna 32enne pratese, operatrice socio-sanitaria accusata di atti sessuali e violenza sessuale per induzione nei confronti di un minorenne (oggi sedicenne) che all'epoca dei fatti frequentava le scuole medie, a cui dava ripetizioni private di inglese e da cui ha avuto un figlio circa due anni fa. Per la donna, i pm Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli avevano chiesto una pena di sette anni.

Con la donna è stato processato anche il marito. L'uomo è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione: è accusato di falsa attestazione di stato poiché in una prima fase della vicenda aveva affermato di essere lui il padre del bambino nato dalla relazione della moglie con il ragazzino, pur sapendo, secondo la Procura, che il bambino era stato concepito con il minore, che all'epoca dei fatti contestati, secondo gli inquirenti, non aveva ancora compiuto 14 anni. Per il marito, i pubblici ministeri avevano chiesto una pena di due anni. I difensori, avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, avevano chiesto l'assoluzione per entrambi. Ora si attende il deposito delle motivazioni della sentenza.

L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Prato e coordinata dai pm Gestri e Boscagli, era stata avviata nei primi giorni di marzo del 2019 in seguito alla denuncia presentata dai genitori del ragazzo minorenne a cui la donna aveva dato in passato ripetizioni private. Ai genitori il minore aveva raccontato della relazione con la donna.