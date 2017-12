Feste religiose e siti hot? Ebbene sì, a quanto pare qualche collegamento c’è. Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell'Università dell'Indiana e dell'Instituto Gulbenkian de Ciência in Portogallo, le ricerche su Google relative al sesso conoscono un impennata durante le principali celebrazioni culturali o religiose. A Natale dunque, ma non solo. Se nei Paesi a maggioranza cristiana il picco si è avuto proprio durante le festività natalizie, nei Paesi musulmani avviene nel giorno dell'Eid-al-Fitr, la celebrazione che segna la fine del Ramadan. Il che è curioso perché la festa non cade lo stesso giorno ogni anno.

Ma torniamo alla ricerca: secondo l’Adnkronos i ricercatori hanno attinto a dati provenienti da circa 130 Paesi "che includevano le ricerche su Google collegate al sesso dal 2004 al 2014 e il 10% di post pubblici su Twitter dalla fine del 2010 all'inizio del 2014".

Sesso e siti hot, boom di ricerche a Natale

In occidente il picco delle ricerche hot è stato registrato proprio durante le feste natalizie. Un dato che, non a caso, coincide 9 mesi dopo con un boom di nascite. Ma c’è un altro dato che fa riflettere: se a Natale si registra un’impennata delle ricerche sul sesso, lo stesso fenomeno non si verifica ad esempio a Pasqua. Perché? Secondo Luis M. Rocha, professore della Scuola di informatica e ingegneria dell'Indiana University, il Natale è infatti caratterizzato "da un umore collettivo che va a braccetto con un'aumentata fertilità".