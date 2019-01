Da mesi cercano una casa dopo il crollo della loro: "Vogliono le buste paga, ma non le abbiamo"

Da mesi Anna Paioncini, due delle sue tre sorelle e una nipote vivono un incubo. A fine aprile la casa in cui abitavano in via Paolo De Majo a Marcianise (Caserta) è stata dichiarata inagibile dopo il crollo di un solaio. Vivono all'interno del Duomo di Marcianise, grazie alla solidarietà del parroco don Paolo Dello Stritto, ma sono ormai allo stremo.

"Non ci facciamo una doccia da tre mesi, viviamo senza riscaldamenti e con questo freddo glaciale rischiamo seriamente di morire", racconta Anna Paioncini, che lamenta l’impossibilità di trovare una nuova casa “perché dovunque andiamo ci viene chiesto di presentare le buste paga. Purtroppo abbiamo sempre lavorato ‘a nero’. Mai ci è giunta la fortuna di trovare un datore di lavoro che ci ‘mettesse a posto’ e che ci potesse dare la possibilità di vivere degnamente grazie ad uno stipendio. Dopo lo sgombero di ormai quasi 9 mesi fa siamo arrivati ad un punto critico: con questo freddo rischiamo seriamente di ammalarci, e senza soldi rischiamo qualcosa di ancora più grave”.

Una sola delle sorelle di Anna ha ottenuto una collocazione dal Comune, mentre dal giorno del crollo lei. "Sono giorni che mangiamo cibi in scatola o qualche pizzetta che troviamo in giro. Senza riscaldamenti e senza una cucina diventa difficile vivere” e "come se non bastasse “abbiamo un solo lavandino e un water. Non c’è una doccia, sono tre mesi che non ne facciamo una”, dice Anna Paioncini, che lancia un appello al sindaco Antonello Velardi: “Non si dimentichi di noi, ci aiuti anche semplicemente a trovare un’abitazione. E’ tutto quello che chiediamo”.