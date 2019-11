Signora scippata in piazza, giovane del Gambia insegue il bandito e lo fa arrestare

Si ritrova suo malgrado testimone di uno scippo e non ci pensa due volte, insegue il rapinatore che aveva appena strappato la borsetta ad una signora e lo fa arrestare. È successo a Parma, in piazzale Pablo, nel tardo pomeriggio di giovedì. Protagonista della vicenda un ragazzo 19enne, originario del Gambia, che si trovava lì per caso insieme agli amici.

Appena ha visto il malvivente che strattonava la donna portandole via la borsa, il giovane gambiano lo ha inseguito e poi bloccato, permettendo così alle forze dell’ordine di recuperare il maltolto. Il rapinatore, un 40enne di Parma, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il sogno del giovane gambiano è quello di diventare un meccanico. Non sappiamo come se la cavi con i motori, ma generosità e senso civico non gli mancano di certo. Anche se lui minimizza. Nessun atto di eroismo, spiega, "ho fatto solamente il mio dovere".