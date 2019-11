Silvia Romano, un anno dopo: "Fare di tutto per riportarla presto a casa"

E' passato un anno esatto dal rapimento della nostra connazionale Silvia Romano: "Sembra ormai certo che è prigioniera in Somalia. Leggo che è al vaglio l'ipotesi di una Rogatoria Internazionale. Insieme alla famiglia chiedo che si continui a tentare ogni strada per riportarla a casa subito" ha scritto su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Silvia Romano, giovane milanese di 24 anni, venne rapita in Kenya, a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi, il 20 novembre 2018.

Secondo quanto ha appreso l'agenzia Adnkronos da fonti somale Silvia, che al momento del sequestro era sul posto come volontaria per la onlus 'Africa Milele', sarebbe stata individuata come obiettivo dal ramo somalo di Al Qaeda perché i jihadisti ritenevano facesse proselitismo religioso: una circostanza che fa della cooperante un ostaggio di particolare valore dal punto di vista della propaganda islamista, complicando un rapimento che si protrae ormai da un anno e per il quale non è mai stato chiesto un riscatto.

Silvia Romano, un anno dal rapimento: ultime notizie

Ora Silvia Romano si troverebbe nel territorio della Somalia sudoccidentale, la cui "capitale" è Baidoa: lì l'autorità giudiziaria da luglio scorso è impegnata a indagare sul caso, anche su pressione di altre forze occidentali impegnate nell'area, britannici, tedeschi, americani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 24enne italiana sarebbe stata portata subito in Somalia da un gruppo criminale reclutato e organizzato da Al Qaeda per specifici sequestri politici e sarebbe stata gestita "come ostaggio politico, con lo stesso protocollo adottato per le spie", passando di mano fra diversi gruppi interni ad al Al Shabaab per ragioni di sicurezza.

Per l’Italia (che non è nello Stato del South West ma ha una presenza di militari a Mogadiscio nella green zone aeroportuale, dove ha sede anche l’Ambasciata e la rappresentanza della Presidenza del Consiglio) si sono attivati in Somalia il ministero della Difesa e la presidenza del Consiglio con il servizio estero. La Procura di Roma, che indaga sul caso con i carabinieri del Ros, dopo aver spostato già nei mesi scorsi l'attenzione dal Kenya alla Somalia, avrebbe elementi per confermare che la cooperante sia nelle mani dei jihadisti di Al-Shabaab. Le ultime notizie confermerebbero che Silvia Romano è stata di fatto venduta ad Al-Shabaab o addirittura che il rapimento messo in atto da una banda di criminali, un anno fa, sia stato eseguito su commissione. Gli elementi raccolti dal Raggruppamento operativo speciale, coordinato dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco, dopo la trasferta in Kenya dell'agosto scorso, avrebbero rafforzato in maniera netta la convinzione che la Romano si trovi in Somalia, in una area dove gravitano milizie locali legate al gruppo terroristico di matrice islamica.

Nelle scorse ore le autorità della Somalia avrebbero ordinato 23 arresti e il sequestro di beni nell'ambito dell'inchiesta. I 23 sono sospettati di aver organizzato e gestito il sequestro della cooperante italiana. Ad autorizzare le richieste di arresto e di sequestro di beni è stato il presidente della Alta Corte del South West State. Segno che l'attenzione sulla vicenda c'è.

Silvia Romano, la famiglia ha sempre chiesto riserbo

"Nonostante l’amarezza e le grandi difficoltà di questi ultimi mesi - si legge sul sito della onlus, sotto una foto di Silvia -, non abbiamo mai smesso di lavorare, in silenzio, con lo stesso impegno e la coerenza di sempre. Lo dobbiamo a tutti i nostri bambini, ai sostenitori, ai volontari e soprattutto lo dobbiamo a te, Silvia".

La famiglia sin da subito ha chiesto riserbo, e quindi per Silvia non sono state organizzate in tutti questi mesi manifestazioni per chiederne la liberazione, come accaduto in passato per casi simili, ad esempio Simona Pari e Simona Torretta, cooperanti a Baghdad per l’associazione “Un ponte per…” e rapite il 7 settembre 2004 e liberate 20 giorni dopo; o Rossella Urru, cooperante rapita nel 2011 in un campo profughi saharawi in Algeria la cui prigionia durò 270 giorni; o ancora Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, due cooperanti italiane, rapite in Siria nell’agosto 2014 e liberate a gennaio 2015. Negli ultimi mesi tante associazioni si sono date da fare per mantenere alta l'attenzione sul caso.

Il silenzio e il riserbo chiesti dalla Farnesina per non hanno portato risultati concreti, il governo ha assicurato che sarà fatto di tutto per la liberazione di Silvia Romano. Il fatto che non ci siano mai state rivendicazioni di gruppi armati, ribelli o terroristi ha reso sin dal primo istante oscura la vicenda e complesse le indagini, non essendoci soggetti chiari con i quali poter trattare la sua liberazione.

Silvia Romano, la lettera aperta di Nino Sergi all'AISE

Nino Sergi, Presidente emerito di Intersos (un'organizzazione umanitaria) e Policy Advisor di Link 2007, ha scritto una lettera aperta al Generale Luciano Carta, Direttore dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna, i servizi segreti): "Dodici mesi sono tanti. A chi attende la sua liberazione sembrano interminabili. Lo sono per tutti, in particolare per Silvia ed i suoi cari. Lo sono anche per l’Agenzia che lei dirige, per l’Unità di Crisi della Farnesina, per quanti se ne stanno occupando, meritevoli del ringraziamento di tutti. Non ho alcun titolo per parlare a nome di Silvia ma quanto le scrivo esprime l’inquietudine e le preoccupazioni di molte persone per la sua liberazione e la sua vita: tante voci, che fanno da sottofondo a questa nuova lettera aperta".

"Avendo per anni partecipato ad attività umanitarie in contesti difficili e remoti, penso di potere immaginare i timori di Silvia, la sua angosciante attesa, il dolore per l’ansia dei suoi cari con i quali non ha potuto festeggiare i 24 anni, la speranza carica di dubbi di uscire dall’isolamento in cui la detenzione la costringe e di ritornare finalmente a casa. Non sappiamo se prendere per buone le poche notizie diffuse da agenzie giornalistiche sull’area in cui Silvia potrebbe essere trattenuta. Ad esse comunque ci aggrappiamo, capendo che il riserbo della Farnesina e della sua Agenzia sono più che giustificati. Se l’area fosse confermata, la preoccupazione diventa ancora più grande a causa dell’effettuazione di frequenti raid".

"Come non sappiamo se vi siano le condizioni per fare molto di più di quanto già state facendo; ma ancora una volta le chiediamo di provare a farlo. I tempi lunghi, infatti, significano anche crescenti rischi: il ricordo di Giovanni Lo Porto rimane tuttora molto doloroso. In tanti stiamo aspettando il ritorno di Silvia, a partire dal quartiere dove ha vissuto e dall’intera Milano fino alle tante città in cui si moltiplicano i momenti per ricordarla e ai mezzi di comunicazione che ne mantengono viva l’attenzione. La ringraziamo per quanto lei e la sua Agenzia farete per continuare senza sosta nel gravoso impegno di riportare a casa Silvia quanto prima, sana e salva".

Silvia Romano, deputata Ehm (M5s): "Favorire collaborazione Italia-Kenya"

"I colloqui dei giorni scorsi tra la viceministra degli Esteri Emanuela Del Re e i ministri kenyoti Monica Juma e Ukur Yatani ci permettono di tenere alta l’attenzione sulla vicenda di Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa in Kenya un anno fa. La collaborazione tra l’Italia e il Kenya per arrivare presto a una soluzione positiva per Silvia e la sua famiglia ci fa ben sperare" commentava qualche giorno fa la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera Yana Ehm.

"La Farnesina sta portando avanti un delicato lavoro per fare luce su questo caso. Al di là delle notizie che arrivano periodicamente sulla dinamica della sparizione di Silvia, ciò che mi preme sottolineare è che come parlamentari non smetteremo di chiedere verità per poter dare presto delle risposte alla famiglia e riportare Silvia a casa. Sono in costante contatto con la nostra unità di crisi, serve il massimo riserbo, ma è fondamentale non abbassare mai l'attenzione sulla faccenda".

Si spera, si attendono svolte che fino a oggi non sono arrivate. Da tempo individuati dalle autorità in Kenya gli otto autori materiali del rapimento, alcuni sono stati arrestati e saranno processati. Ma Silvia Romano non è più in Kenya: è una delle poche certezze. L'Italia intera aspetta il suo ritorno a casa, sperando che possa avvenire il prima possibile.